Basket - NBA : Quand Magic Johnson utilise LeBron James pour tacler Kawhi Leonard

Publié le 15 octobre 2020 à 18h35 par Th.B.

Sorti dès le second tour des Play-Offs face aux Denver Nuggets, les Los Angeles Clippers ont été l’une des grandes déceptions de cette postseason. Et Kawhi Leonard a sa part de responsabilités selon Magic Johnson.

Légende des Los Angeles Lakers et ancien président des opérations du basket de la franchise, Magic Johnson a pu suivre avec attention ces Play-Offs particuliers dans la bulle d’Orlando. Annoncés comme potentiels favoris au trophée Larry O’Brien, les Los Angeles Clippers ne sont même pas parvenus à la finale de conférence Ouest puisqu’ils ont été éliminés par les Denver Nuggets en demi-finale en subissant au passage une remontada puisqu’ils menaient la série par trois victoires à une. De quoi permettre à Magic Johnson de souligner le réel manque qui fait défaut au roster des Clippers et d'en profiter pour brosser LeBron James dans le sens du poil.

Kawhi est une superstar, mais pas un leader comme LeBron James selon Magic Johnson