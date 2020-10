Basket

Basket - NBA : Quand Luka Doncic est réclamé aux Lakers !

Publié le 14 octobre 2020 à 10h35 par T.M.

Portés par le duo LeBron James-Anthony Davis, les Lakers viennent d’être sacrés champions NBA. Mais à Los Angeles, d’autres stars sont espérées, notamment Luka Doncic.

Trop seul la saison dernière, LeBron James a été rejoint par Anthony Davis cette saison aux Lakers. Un duo qui a fait des ravages, jusqu’au point d’amener la franchise de Los Angeles au titre de champion NBA. En effet, les Californiens viennent de remporter les Finales face au Heat, offrant ainsi un 4ème titre au King et sa première bague à AD. Mais désormais, les Lakers veulent bâtir une dynastie et continue à régner sur la NBA grâce aux deux stars. Et alors que LeBron James et Anthony Davis sont déjà bien entourés avec Alex Caruso, Rajon Rondo ou encore Dwight Howard, certains voient les choses en grand à Los Angeles.

Luka Doncic est attendu !