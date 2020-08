Basket

Basket - NBA : Kawhi Leonard prédit un grand avenir à Luka Doncic !

Publié le 31 août 2020 à 15h35 par A.M.

Après la qualification des Clippers pour le deuxième tour des Playoffs à l'Ouest, Kawhi Leonard a rendu un bel hommage à Luka Doncic qui a donné des sueurs froides à la franchise californienne.

Malgré l'élimination des Mavericks contre les Clippers, Luka Doncic est clairement la grande révélation de ces Playoffs qu'il disputait pour la première fois de sa carrière. Déjà impressionnant durant la saison régulière, le Slovène s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA, poussant la franchise californienne dans ses retranchements. Les Clippers, pourtant grands favoris, ont eu besoin de six matches pour se défaire de Dallas. Auteurs de 38 points, 9 rebonds et 9 passes décisives lors du dernier match de la série, Luka Doncic affiche une moyenne de 31 points, quasiment 10 rebonds et 9 passes sur les six matches. Une performance historique pour des premiers Playoffs ce qui lui vaut les louanges de Kawhi Leonard.

«C’est un super joueur»