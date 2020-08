Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo rend un grand hommage à ses coéquipiers !

Publié le 26 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Élu Défenseur de l’année en attendant peut-être le titre de MVP, Giannis Antetokounmpo a tenu à dédier cette récompense à ses coéquipiers aux Bucks.

Sacré meilleur défenseur de l’année en NBA, Giannis Antetokounmpo s’offre ce titre aux dépens de Rudy Gobert et d’Anthony Davis et envoie un message fort à la NBA. La star des Bucks qui mènent 3-1 face au Magic d’Evan Fournier au premier tour des playoffs semble bien parti pour réaliser un doublé cette saison avec le titre de MVP qui semble lui tendre les bras malgré la présence de Lebron James et de James Harden dans la liste des finalistes. En attendant ce possible sacre, le joueur des Milwaukee Bucks est revenu sur son titre de défenseur de l’année en le dédiant à l'ensemble de ses coéquipiers.

« Ça donne une très bonne équipe défensive »