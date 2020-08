Basket

Basket - NBA : Les confidences d'Evan Fournier sur cette saison particulière !

Publié le 23 août 2020 à 17h35 par La rédaction

Un peu plus d’un mois après la reprise NBA, Evan Fournier s’est exprimé sur l’adaptation dans la bulle ainsi que le mérite du futur champion NBA 2020.

Délocalisés au parc Disney World d’Orlando en raison des mesures sanitaires liés au COVID-19, les playoffs NBA battent leur plein, dans un contexte toutefois différent alors que les joueurs sont isolés dans une bulle. Qualifié en playoffs à la suite de sa huitième place à l'Est, le Magic d’Orlando d’Evan Fournier est loin d’être ridicule face à Milwaukee, étant même parvenu à remporter le premier match de la série. Isolé de ses proches depuis plus d’un mois, Evan Fournier est revenu sur cette étrange reprise de la NBA.

« Ça n’est pas un titre NBA comme les autres »