Basket - NBA : Playoffs, Houston… Chris Paul fait son mea culpa

Publié le 21 août 2020 à 13h35 par La rédaction

Attendu pour déstabiliser les Houston Rockets de James Harden, OKC déjoue pour l’instant et se retrouve mené 2-0 en playoffs. Une situation qui a forcé Chris Paul à faire son mea culpa à la suite de sa prestation.

Le premiers tour des playoffs était attendu par de nombreux fans de la NBA à travers certaines rencontres qui promettaient d'être palpitantes. Celle entre OKC et les Rockets en fait partie avec les retrouvailles entre Chris Paul et James Harden comme l’avait évoqué récemment le meneur d’Oklahoma : « On ne parle pas, on ne communique pas, mais ce n’est pas grave. Je lui souhaite le meilleur. Parfois, vous avez des coéquipiers pendant une certaine période de temps et ça en reste là ». Sur le terrain, la réalité est différente avec la domination de James Harden face à Chris Paul car Houston mène 2-0 face au Thunder. Une situation qui inquiète le meneur d'OKC qui a tenu à s'excuser par rapport à sa dernière prestation face aux Rockets…

« Je dois faire mieux »