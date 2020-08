Basket

Basket - NBA : Porzingis agacé par son expulsion !

Publié le 18 août 2020 à 23h35 par A.C.

Kristaps Porzingis, joueur majeur des Dallas Mavericks avec Luka Doncic, est revenu sur son expulsion face aux Los Angeles Clippers (118-110).

On est passés à deux doigts d’un petit exploit. Pour ses premiers playoffs de NBA, Luka Doncic a réalisé une rencontre incroyable, surfant sur la belle lancée de sa saison régulière. Pourtant, les Dallas Mavericks ont échoué de peu face à l’armada défensive des Los Angeles Clippers. Forcément, Doncic l’avait mauvaise après la rencontre. « Je n’aurais jamais dû avoir 11 pertes de balle… On aurait pu avoir 11 possessions de plus en notre faveur » a déclaré le meneur des Mavericks. « Imaginez ça ! Je dois réellement m’améliorer. Cette performance a été terrible. Comme je l’ai dit, je n’aurais jamais dû perdre autant de ballons, et tout ce que je veux, c’est gagner ».

« Je dois être plus malin et contrôler mes émotions »