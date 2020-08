Basket

Basket - NBA : Après sa première grandiose en Play-Offs, Luka Doncic fustige !

Publié le 18 août 2020 à 18h35 par Th.B.

Pourtant irrésistible au tir, Luka Doncic a enchaîné les pertes de balle ce qui a joué un grand rôle dans la défaite de ses Mavericks face aux Clippers selon lui.

À tout juste 21 ans, Luka Doncic est déjà l’une des plus grandes attractions de la NBA. Pour sa première saison régulière lors de l’exercice précédent, le Slovène avait incontestablement été élu rookie de l’année. Cette saison, Doncic est parvenu avec son lieutenant Kristaps Porzingis a accroché une place en Play-Offs. Et pour son premier match-up, Luka Doncic aurait pu tomber contre un adversaire plus abordable. En effet, les Dallas Mavericks sont confrontés aux Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard et de Paul George notamment. Dans la nuit de lundi à mardi, les Clippers se sont imposés 118 à 110 malgré un Doncic en feu avec ses 42 points. Et la franchise de Los Angeles a sans doute pu compter sur quelques-unes des 11 pertes de balle de Doncic pour creuser l’écart. Ce que le Slovène a fortement regretté.

« Je n’aurais jamais dû avoir 11 pertes de balle »