Basket

Basket - NBA : Cette incroyable sortie sur Luka Doncic !

Publié le 11 août 2020 à 14h35 par T.M.

Alors que Luka Doncic ne fait partie des 3 candidats au titre de MVP, selon Shannon Sharpe, cela pourrait être pour… une question de couleur de peau.

A seulement 21 ans, Luka Doncic est déjà l’une des stars de la NBA. Pour sa deuxième saison avec les Mavs, le Slovène n’en finit plus d’impressionner tous les observateurs. Pour autant, malgré des statistiques exceptionnelles, Doncic n’a pas été sélectionné parmi les finalistes au titre de MVP. Dans cette course à 3, ce sont finalement LeBron James, Giannis Antetokounmpo et James Harden qui se disputeront cette distinction. Un choix qui n’a pas manqué de faire réagir de l’autre côté de l’Atlantique. Et pour Shannon Sharpe, la couleur de peau de l’ancien joueur du Real Madrid pourrait avoir un rapport.

« Si Luka Doncic était noir… »