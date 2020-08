Basket

Basket - NBA : Ce proche de LeBron James revient sur leur échauffourée !

Publié le 10 août 2020 à 17h35 par La rédaction

En 2013, une bagarre avait failli éclater entre Mario Chalmers et LeBron James, alors au Heat. Et le coéquipier du King est revenu sur leur altercation de l’époque…

LeBron James est autant connu pour son niveau que pour son caractère. En 2013, l’un de ses coéquipiers en a fait les frais. Alors double tenant du titre de MVP de NBA et de champion avec les Heat, le King a connu une échauffourée avec l’un de ses coéquipiers, Mario Chalmers. A l’époque, leur altercation avait fait le tour des réseaux sociaux, eux qui étaient pourtant très proches. Et Mario Chalmers est revenu sur cette altercation…

« Je trouvais qu’il se plaignait trop de ce qui se passait »