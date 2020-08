Basket

Basket : L'énorme coup de gueule de Damian Lillard !

Publié le 9 août 2020 à 15h35 par La rédaction

À la sortie du match face aux Clippers samedi soir, Damian Lillard a été moqué par Paul George et Pat Beverley à la suite de gros loupés en fin de rencontre. De quoi agacer le meneur des Blazers qui a allumé les deux joueurs.

À Orlando, la NBA a repris ses droits avec son lot de d’événements. Dans un match extrêmement important pour la course à la huitième place afin d'obtenir la qualification pour les playoffs, Portland a chuté face aux Clippers (122-117). Une défaite qui s’est décantée dans les dernières minutes de la rencontre avec de gros loupés de la star des Blazers, Damian Lillard. Face à ses loupés, le meneur de Portland a été moquée par Pat Beverley et Paul George adversaires du soir de l’Américain. Des moqueries qui n’ont visiblement pas plus du tout à Damian Lillard qui n’a pas hésité à dégommer les deux joueurs des Clippers à la fin de la rencontre…

« Je l’ai déjà envoyé à la maison en fin de match »