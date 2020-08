Basket

Basket - NBA : Draymond Green veut cette star de la NBA aux Warriors !

Publié le 8 août 2020 à 10h35 par Th.B. mis à jour le 8 août 2020 à 10h37

Consultant pour TNT on ESPN depuis la reprise de la NBA, Draymond Green a été impressionné par les performances de Devin Booker. L’arrière des Phoenix Suns serait le bienvenu dans la baie d’Oakland à ses côtés aux Golden State Warriors.

Aux côtés de Ricky Rubio et de Deandre Ayton notamment, Devin Booker flambe depuis le NBA restart dans la bulle d’Orlando. En atteste sa dernière prestation face aux Indiana Pacers au cours de laquelle l’arrière des Suns a inscrit 20 points pour 10 passes décisives et 3 rebonds. Le franchise player de Phoenix fait rêver Draymond Green. Le joueur des Golden State Warriors, qui ont décidé de ne pas participer à la fin de la saison dans la bulle de DisneyWorld, est devenu consultant pour TNT on ESPN. Et la star de la franchise californienne semble intéressée à l’idée de voir Devin Booker débarquer à Oakland.

« Sortez mon gars Devin Booker de là-bas »

« C’est cool de voir Devin Booker si bien jouer et Phoenix également, mais sortez mon gars de là-bas. Ce n’est pas bon pour lui, ce n’est pas bon pour sa carrière. Il doit partir de là-bas. Il doit jouer à un endroit où il pratique un beau basket à chaque instant ». a dans un premier temps déclaré Draymond Green dans des propos rapportés par Parlons-Basket sur le plateau de TNT avant d’être relancé par le présentateur Ernie Johnson si oui ou non cela était du tampering. « Peut-être » . a simplement lâché le numéro 23 des Warriors. Reste à savoir quelle tournure prendra cette affaire.