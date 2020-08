Basket

Basket - NBA : LeBron James n’est pas totalement heureux dans la «bulle» d’Orlando !

Publié le 5 août 2020 à 11h35 par T.M.

Alors la saison de NBA se poursuit actuelle dans la « bulle » d’Orlando, les succès des Lakers ne suffisent pas au bonheur de LeBron James.

Après 10 ans, les Lakers vont enfin terminer à nouveau la saison régulière à la première place de la Conférence Ouest. Portée notamment par LeBron James et Anthony Davis, la franchise de Los Angeles a tout écrasé depuis le début de la saison et les victoires continuent du côté d’Orlando. Ce premier objectif désormais rempli, les Lakers peuvent désormais concentrer sur la deuxième partie de la saison et les playoffs, visant la victoire finale et le titre de champion. Toutefois, bien qu’il connaisse la réussite avec ses coéquipiers, LeBron James n’est pas totalement heureux.

« Un sacré défi »