Basket - NBA : Chez les Lakers, LeBron James vit un rêve avec Anthony Davis !

Publié le 4 août 2020 à 12h35 par T.M.

Cette saison, LeBron James a été rejoint par Anthony Davis chez les Lakers. Un renfort qui a fait énormément plaisir au King.

Pour espérer ramener les Lakers au sommet, LeBron James avait besoin d’être entouré, lui qui a eu de grosses difficultés pour sa première saison à Los Angeles. Et désormais, le King n’est plus tout seul en Californie. En effet, l’été dernier, un lieutenant de taille est venu épauler LeBron James en la personne d’Anthony Davis. Arrivé en provenance des Pelicans, l’intérieur n’a pas mis longtemps avant de se faire une place et ce duo fait énormément de dégâts depuis le début de la saison. Les Lakers peuvent donc se réjouir de l’arrivée d’Anthony Davis et ce n’est pas l’ancien des Cavaliers qui va dire le contraire.

« C’est tout ce dont j’ai toujours rêvé »