Basket

Basket - NBA : Le message fort de LeBron James à ses détracteurs !

Publié le 4 août 2020 à 10h35 par T.M.

En s’imposant face au Jazz, les Lakers ont validé leur place de numéro 1 à l’Ouest. Une joie pour LeBron James qui n’a pas manqué d’interpeller certains de ses détracteurs.

Portés par le duo LeBron James-Anthony Davis, les Lakers impressionnent cette saison. La franchise de Los Angeles était en grande forme avant l’arrêt causé par le coronavirus, occupant le 1ère place à l’Ouest. Plus que jamais, la bande à LeBron James était un des prétendants sérieux au titre de champion NBA. Et depuis la reprise de la saison dans la bulle d’Orlando, les Lakers continuent de gagner. D’ailleurs, grâce à leur victoire face au Jazz d’Utah, les Californiens sont désormais assurés de terminer la saison à la première place de la Conférence Ouest, ce qu’ils n’avaient plus réussi à faire depuis 2010.

« Ils disaient que je ne pouvais pas le faire »