Basket

Basket - NBA : Evan Fournier annonce la couleur avant la reprise de la saison

Publié le 29 juillet 2020 à 22h35 par La rédaction

À quelques heures de la reprise de la NBA, le joueur du Magic d’Orlando, Evan Fournier assure qu’il est en bonne condition mentale.

La NBA fera son retour d'ici quelques heures. Après plusieurs semaines d’arrêt à cause de l’épidémie de coronavirus, les joueurs retrouveront les terrains ce 30 juillet. Les franchises encore en course pour le titre de champion se séparent pour le combat final, qui se disputera dans la bulle d'Orlando. Après quelques rencontres de préparation, place désormais à la vraie compétition. A domicile, le Magic d'Orlando sera de la partie et comptera notamment sur Evan Fournier. Le Français a d'ailleurs fait le point sur ses sensations avant cette fin de saison atypique.

« On est tous sereins »