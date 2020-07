Basket

Basket - NBA : Ce joueur des Lakers qui revient sur l'aide de LeBron James

Publié le 27 juillet 2020 à 14h35 par La rédaction

Après de nombreuses années de galère, Dion Waiters est prêt à en découdre sous les couleurs des Lakers et à donner un second souffle à sa carrière. Il s'est d'ailleurs confié sur l’aide de LeBron James...

Coéquipier de LeBron James aux Cavaliers de Cleveland, Dion Waiters a retrouvé le King aux Lakers cette saison. Entre les blessures et les mauvaises performances, l’arrière américain de 28 ans n’a pas forcément eu la carrière annoncée par les admirateurs de la NBA. Il sera toutefois un renfort intéressant pour les Lakers de Los Angeles dans la course au titre avec cette configuration des playoffs inédite. Waiters a d'ailleurs livré un fort témoignage sur sa carrière et l’aide de LeBron James...

« Je pense que LeBron essayait de m’aider dans cette tâche à l’époque, mais j’étais trop borné pour écouter. »