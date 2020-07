Basket

Basket - NBA : Anthony Davis évoque son avenir avec les Lakers !

Publié le 23 juillet 2020 à 20h35 par La rédaction

Anthony Davis s’est exprimé concernant son avenir alors que certains fans le pensent désormais lié à vie aux Lakers suite à une vidéo sortie de son contexte…

Anthony Davis a beaucoup fait réagir ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Après une vidéo publiée par quelques joueurs des Lakers sur YouTube afin de montrer la bonne ambiance au sein de l’équipe dans la « bulle » de Disney World, l’intérieur de la franchise de Los Angeles a été contraint de réagir concernant son avenir, alors que certains fans pensaient que ce dernier serait un membre de l’équipe de LeBron James « jusqu’à la mort » suite à des propos entendus dans la vidéo. Et ce dernier reste toujours aussi évasif…

« Ça ne m’a pas traversé l’esprit pendant cette période »