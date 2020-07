Basket

Basket - NBA : L’entraîneur des Lakers milite pour LeBron James pour le MVP !

Publié le 19 juillet 2020 à 11h35 par T.M.

Alors que la saison de NBA va reprendre, cela sera aussi le cas pour la course au titre de MVP. Et à ce sujet, il n’y a pas de débat pour Frank Vogel, entraîneur des Lakers. Ce titre doit revenir à LeBron James.

Plus que quelques jours à attendre désormais pour voir les stars de NBA fouler à nouveau les parquets et s’affronter pour le titre de champion. Mais une autre distinction sera aussi en jeu, celle de MVP. Sacré la saison dernière, Giannis Antetokounmpo est bien évidemment en course pour conserver son bien, mais actuellement les débats sont nombreux sur l’identité du vainqueur. En effet, LeBron James va aussi avoir son mot à dire. Impressionnant avec les Lakers depuis le début de la saison, le King mériterait un 5ème titre de MVP. Pour Frank Vogel, entraîneurs de la franchise de Los Angeles, il n’y a d’ailleurs pas de question à se poser au sujet de LeBron James et cette récompense individuelle.

« Personne n'a plus d'impact que LeBron James pour gagner »