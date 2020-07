Basket

Basket - NBA : L’entraîneur des Clippers a trouvé la solution pour LeBron James !

Publié le 16 juillet 2020 à 16h35 par Th.B.

Pour stopper les Los Angeles Lakers, les Los Angeles Clippers comptent user de n’importe quel moyen comme l’a assuré Doc Rivers, non sans humour.

Considéré comme l’un des meilleurs head coach de la ligue, Doc Rivers sait que ses Los Angeles Clippers auront fort à faire pour atteindre la finale NBA. En effet, les Clipps font parties de la conférence Ouest au même titre que les San Antonio Spurs ou que les Los Angeles Lakers, de quoi considérablement compliquer l’accession de la franchise californienne en finale. Afin de parvenir à ses fins cet été alors que les Play-Offs se dérouleront dans des bulles au Disney World d’Orlando, Doc Rivers compte rayer la concurrence de la carte. À commencer par un certain LeBron James, star des Lakers.

« J’ai dénoncé LeBron hier, je vais dénoncer (Gregg) Pop(ovich) aujourd’hui »