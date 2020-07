Basket

Basket - NBA : Draymond Green se fait sèchement tacler !

Publié le 15 juillet 2020 à 14h35 par A.M.

Auteur d'une saison poussive avec des Warriors décevants et privés de leurs stars, Draymond Green était pourtant attendu au tournant par Kendrick Perkins.

Après cinq Finales NBA consécutives, les Warriors sont tombés de haut. Déjà privé de Kevin Durant, qui s'est engagé avec les Nets, la franchise californienne a subi les blessures de Stephen Curry et Klay Thompson qui n'ont pas joué de la saison. Par conséquent, Draymond Green, seul cadre encore disponible pour Steve Kerr, était très attendu. Mais comme le regrette Kendrick Perkins au micro d'ESPN, il n'a pas répondu aux attentes.

«J’attendais beaucoup de lui, et il n’a pas vraiment répondu à mes attentes»