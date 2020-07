Basket

Basket - NBA : Le patron de la NBA maintient le doute sur la reprise de la saison !

Publié le 9 juillet 2020 à 18h35 par La rédaction

Patron de la NBA, Adam Silver a indiqué que la reprise de la saison pourrait être remise en cause en cas de « propagation significative ».

Suspendue depuis le 11 mars suite au contrôle positif de Rudy Gobert, la saison NBA devrait reprendre dans quelques semaines. Les dirigeants de la ligue nord-américaine de basket ont indiqué que la NBA devrait reprendre le 30 juillet prochain à Disney World à Orlando. Afin de limiter la propagation du virus, les joueurs ont été placés dans des bulles sanitaires. Mais le risque est toujours présent et les responsables ne cachent pas leurs inquiétudes.

« Il nous faudrait arrêter à nouveau si… »