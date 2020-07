Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert moins populaire que Donovan Mitchell ? Il répond !

Publié le 8 juillet 2020 à 11h35 par La rédaction

En conflit avec Donovan Mitchell pendant plusieurs semaines après avoir été tenu responsable de sa contamination au coronavirus, Rudy Gobert est revenu sur sa relation avec le joueur américain et la différence de popularité.

Après le diagnostic positif au coronavirus de Rudy Gobert en février dernier, Donovan Mitchell avait lui aussi contracté le virus. Le joueur vedette du Jazz a alors critiqué le pivot français après sa mauvaise blague. Gobert avait effectivement touché les micros des journalistes pour se moquer du Covid-19. Aujourd’hui, la relation entre les deux joueurs va beaucoup mieux et c’est l’Américain qui a récemment confié que sa querelle avec Rudy Gobert était désormais de l'histoire ancienne. A l’approche de la reprise, le médaillé de bronze à la dernière Coupe du Monde a évoqué la différence de popularité avec son coéquipier.

« Ça ne me dérange pas que Donovan soit plus sous les projecteurs que moi. »