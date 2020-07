Basket

Basket - NBA : LeBron James va recevoir un sacré coup de main chez les Lakers !

7 juillet 2020

Tout juste arrivé aux Lakers de Los Angeles après plus d’un an sans jouer, JR Smith a expliqué qu’il aura un véritable rôle dans les vestiaires. A 34 ans, il a annoncé pouvoir faire l’intermédiaire entre LeBron James et ses coéquipiers...

« Oui mon frère !!!! On s’y remet comme si on n’était jamais partis ! » avait lancé LeBron James sur son compte Instagram il y a quelques jours juste après l’arrivée officielle de JR Smith aux Lakers de Los Angeles. Après une très longue blessure, l’ancien joueur des Cavs de Cleveland et donc ancien coéquipier du King , va retrouver le parquet ! A quelques semaines de la reprise à Orlando, la nouvelle recrue a évoqué son rôle au sein du groupe et son entente avec LeBron James en faisant une petite allusion à Michael Jordan...

« Je vais pouvoir être le relais qui leur permet de comprendre (LeBron James) »