Basket - NBA : LeBron James s’enflamme pour ses retrouvailles avec JR Smith !

Publié le 2 juillet 2020 à 9h35 par T.M.

Alors que JR Smith va terminer la saison avec les Lakers, LeBron James n’a pas caché sa joie à l’idée de retrouver son ancien coéquipier des Cavaliers.

Après de très longues semaines d’arrêt à cause du coronavirus, la saison de NBA est censée repartir d’ici quelques jours. Réunies à Orlando, les franchises vont donc reprendre leur bataille pour le titre de champion. Et du côté des Lakers, on s’est d'ailleurs renforcé durant cette pause. En effet, désormais, LeBron James va pouvoir compter sur un nouveau sergent : JR Smith. Un joueur que le King connait d’ailleurs très bien puisqu’ils ont évolué ensemble aux Cleveland Cavaliers. Dans cette quête du titre, ce renfort de JR Smith pourrait donc faire énormément de bien aux Lakers et LeBron James en est d’ailleurs ravi.

« On s’y remet comme si on n’était jamais partis »