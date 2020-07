Basket

Basket - NBA : Quand Cristiano Ronaldo est comparé à… Michael Jordan !

Publié le 1 juillet 2020 à 19h35 par Th.B. mis à jour le 1 juillet 2020 à 19h38

Jeune pépite de Liverpool, Trent Alexander-Arnold s’est enflammé pour le documentaire The Last Dance et a noté des similitudes entre Cristiano Ronaldo et Michael Jordan.

Grâce au documentaire ESPN : The Last Dance , les observateurs et les simples téléspectateurs ont pu mesurer la grandeur sportive de Michael Jordan ainsi que ce qu’il représentait sur une échelle nationale puis globale. L’état d’esprit et la mentalité de His Airness font de lui et pour beaucoup le meilleur joueur de tous les temps devant LeBron James ou encore Kobe Bryant. Joueur de l’équipe de football de Liverpool, Trent Alexander-Arnold a assuré que Cristiano Ronaldo, voire Lionel Messi, avaient tous les deux des similitudes avec Michael Jordan.

« Si vous regardez Ronaldo et Messi, c'est la même chose »