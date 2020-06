Basket

Basket - NBA : Jordan, LeBron... Cette prise de position étonnante sur le GOAT !

Publié le 28 juin 2020 à 16h35 par A.D.

La série-documentaire The Last Dance a raviver le débat sur le GOAT. Alors que la majorité des grandes figures de la NBA hésitent entre LeBron James de Michael Jordan, Metta World Peace a estimé que le meilleur joueur de tous les temps était plutôt Wilt Chamberlain, ancien des LA Lakers.

LeBron James ou Michael Jordan ? Michael Jordan ou LeBron James ? Qui est le GOAT ? Depuis la diffusion du tout premier épisode de The Last Dance , les amateurs de NBA se disputent pour désigner le meilleur joueur de tous les temps. Si les grandes figures du basket citent surtout LeBron James ou Michael Jordan, d'autres noms comme Kobe Bryant peuvent également revenir, voire des noms plus rares comme celui de Kareem Abdul-Jabbar. « Ça dépend. Si on ne se base que sur les stats, c’est Kareem (Abdul-Jabbar). Sa longévité est impressionnante. Après ça, vous glissez vers LeBron, Kobe, MJ, des gars de ce calibre » , avait jugé Caron Butler il y a quelques jours. Metta World Peace, jeune retraité et ancien des LA Lakers, estime également que le GOAT n'est ni LeBron James, ni Michael Jordan.

«Wilt Chamberlain est le meilleur basketteur de tous les temps»

Sur son compte Twitter , Metta World Peace a pris position en faveur d'un autre ex-pensionnaire des LA Lakers : Wilt Chamberlain. « Wilt Chamberlain est le meilleur basketteur de tous les temps » , a-t-il simplement écrit sur les réseaux sociaux.