Basket - NBA : Une légende annonce officiellement sa retraite !

Publié le 25 juin 2020 à 22h35 par La rédaction

A 43 ans, la légende des Toronto Raptors et des New Jersey Nets Vince Carter a officiellement annoncé sa retraite de 25 juin, dans un podcast.

Une ère qui prend fin. Ce jeudi 25 juin, les fans de NBA ont eu droit à la confirmation de quelque chose qu’ils suspectaient depuis déjà des semaines. A 43 ans, l’ailier Vince Carter ne pourra pas reprendre la saison avec les Atlanta Hawks, puisque le nouveau calendrier proposé par la NBA après l’arrêt du championnat en raison du coronavirus ne permet pas à son équipe de reprendre. Ainsi, Vince Carter a pris une décision tonitruante concernant sa carrière, puisqu’il a tout simplement décidé de prendre sa retraite…

« J’ai terminé de jouer au basket-ball professionnel »