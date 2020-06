Basket

Basket - NBA : Jordan, LeBron... Draymond Green fait un choix étonnant pour le GOAT

Publié le 23 juin 2020 à 22h35 par A.D.

Depuis la sortie du premier épisode de The Last Dance, les grandes figures du basket ont de plus en plus de mal à se mettre d'accord sur le GOAT. Malgré sa grande rivalité avec LeBron James, Draymond Green a estimé que la star des LA Lakers était le meilleur joueur de tous les temps.

Michael Jordan ou LeBron James ? Telle est la question. Depuis la sortie de The Last Dance il y a plusieurs semaines, le débat sur le GOAT a été totalement relancé. Les joueurs de NBA, qu'ils soient en activité ou non, se disputent pour désigner le meilleur joueur de tous les temps. Si plusieurs noms sont au coeur des discussions, LeBron James et Michael Jordan se détachent et sont majoritairement cités par leurs pairs. Lors d'un entretien accordé à l'émission First Take sur ESPN , Draymond Green a dévoilé son vote.

«Quand vous regardez son CV, il n’y a aucune faille»