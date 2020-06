Basket

Basket - NBA : Evan Fournier valide la reprise !

Publié le 18 juin 2020 à 23h35 par La rédaction

Critiqué depuis sa prise de position en défaveur du retour de la NBA, Kyrie Irving a reçu plusieurs soutiens. Le Français Evan Fournier n’est pas contre une reprise et pense même qu’elle sera un tremplin parfait pour mouvement Black Lives Matters.

Si la grande majorité des admirateurs de la NBA se réjouissent d’un possible retour de la ligue américaine fin juillet, plusieurs joueurs comme Kyrie Irving souhaiteraient que la NBA ne reprenne pas de sitôt. Le meilleur dribbleur des Nets pense que la reprise de la saison fera de l’ombre au mouvement social antiraciste Black Lives Matters. Evan Fournier, joueur du Magic de la franchise d’Orlando a donné son avis.

« Pour moi, c'est intéressant »