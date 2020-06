Basket

Basket - NBA : Black Lives Matter, polémique... Kyrie Irving comparé à Colin Kaepernick !

Publié le 18 juin 2020 à 21h35 par La rédaction

Pour un entraîneur de la NBA, l’agitation causée par Kyrie Irving est presque identique à celle provoquée par Colin Kaepernick en 2016. Il s'explique.

Critiqué par de nombreux joueurs et amateurs de la NBA pour avoir expliqué qu’il était contre une éventuelle reprise de la ligue américaine, Kyrie Irving défend fermement le mouvement social Black Lives Matter. Une position qui fait penser à celle de à Colin Kaepernick, joueur de football américain qui s’était agenouillé pendant l'hymne national américain en 2016 afin de protester contre le racisme aux États-Unis. Cet entraîneur de la NBA l’affirme !

« Kyrie Irving se retrouve dans la situation de Colin Kaepernick »