Basket

Basket - NBA : Warriors, Durant... Cette sortie forte sur LeBron James !

Publié le 15 juin 2020 à 18h35 par A.M.

Alors que le débat des Super Team en NBA a longtemps fait débat, ESPN se remémore des déclarations de Tracy McGrady au sujet des choix de LeBron James et Kevin Durant, totalement différents à ses yeux.

En 2016, Kevin Durant n'a pas manqué de susciter les critiques lorsqu'il a choisi de rejoindre les Golden State Warriors afin de former un Super Team aux côtés de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green qui venaient de disputer deux Finales NBA de suite pour un bilan d'une victoire et d'une défaite. Son choix a d'ailleurs été comparé à celui de LeBron James qui avait rejoint le Heat de Miami pour y former un big three avec Dwyane Wade et Chris Bosh en 2010. Mais ESPN remet au goût du jour une déclaration de Tracy McGrady qui sonne bien vrai aujourd'hui.

«Les gens vont dire que c’est similaire à ce qu’à fait LeBron, mais ça n’a rien à voir»