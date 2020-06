Basket

Basket - NBA : Michael Jordan, GOAT... Un ancien des Bulls s'enflamme totalement !

Publié le 14 juin 2020 à 16h35 par A.D.

Michael Jordan a mené les Chicago Bulls vers les sommets. Craig Hodges, ancien coéquipier d'Air Jordan, a tenu à lui rendre un vibrant hommage.

Michael Jordan mettait tout le monde d'accord aux Bulls. Craig Hodges, son ancien coéquipier, est formel. Alors que Michael Jordan a offert des nombreux titres aux Chicago Bulls, Craig Hodges a tenu à faire son éloge. Lors d'un entretien accordé à Vlad TV , l'ancien arrière a estimé qu' Air Jordan était le GOAT.

«Il était probablement le meilleur joueur à n’avoir jamais joué au basket»