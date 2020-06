Basket

Basket - NBA : Coronavirus, reprise... Les confidences d'Evan Fournier

Publié le 9 juin 2020 à 22h35 par A.D. mis à jour le 9 juin 2020 à 22h36

Pour freiner la propagation du coronavirus, la NBA a été suspendue pendant de longues semaines. Alors que la reprise de la compétition est prévue pour le 31 juillet, Evan Fournier a fait part de son excitation et de ses doutes avant de retrouver les parquets.

Après plusieurs semaines de pause, la NBA reprendra ses droits le 31 juillet. Une reprise qui se déroulera dans une bulle et sans le moindre spectacteur. Lors d'un entretien accordé à RMC Sport , Evan Fournier s'est livré sur le retour à la compétition. L'arrière des Bleus et du Orlando Magic a reconnu qu'il était partagé entre excitation et doute, comme ses pairs.

«On est content de rejouer mais on se pose beaucoup de questions»