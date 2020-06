Basket

Basket - NBA : Touché par le Covid-19, Kevin Durant sort du silence !

Publié le 6 juin 2020 à 10h35 par Th.B.

À l’instar de Rudy Gobert ou encore de Donavan Mitchell, Kevin Durant a contracté le Covid-19 au début de la pandémie aux États-Unis.

Au même titre que le reste de la société, les sportifs ont aussi été confrontés au Covid-19 et ils ont été nombreux à le contracter. Blaise Matuidi, Paulo Dybala, Rudy Gobert, Donavan Mitchell... Toutes ces personnalités sportives ont dû faire face au coronavirus. Cela a également été le cas de Kevin Durant. La star de NBA évoluant aux Brooklyn Nets a profité d’une entrevue afin de s’ouvrir sur cette épreuve.

« L’inconnu était le plus difficile à gérer »