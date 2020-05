Basket

Basket - NBA : L’énorme sortie du patron des Warriors sur Kevin Durant !

Publié le 17 mai 2020 à 10h35 par T.M.

Du côté de Golden State, on ne semble pas garder un très bon souvenir de Kevin Durant. Bob Myers, patron des Warriors, a d’ailleurs fait une sortie remarquée à ce sujet.

Aujourd’hui chez les Brooklyn Nets, Kevin Durant a eu l’occasion d’étoffer son palmarès lors de ses 3 années chez les Warriors. Sur les parquets, KD a ainsi contribué aux succès de la franchise californienne, mais les tensions sont vite apparues. C’est d’ailleurs cette mauvaise ambiance dans le vestiaire, notamment avec Draymond Green, qui aurait poussé Kevin Durant a quitté Golden State. Toutefois, cette cassure datait de plusieurs mois déjà avant le départ du joueur de 31 ans comme l’a révélé Bob Myers, patron des Warriors.

« Il y avait juste un poids »