Basket - NBA : Bryant, Jordan... Cet énorme conseil pour Joël Embiid

Publié le 12 mai 2020 à 23h35 par La rédaction

Comparé à Tim Duncan depuis sa troisième position lors de la draft de 2014, Joël Embiid n’a toujours pas réussi à passer un cap dans sa carrière. Le pivot des Sixers a d’ailleurs reçu un précieux conseil.

Joueur des 76ers de Philadelphie depuis 2014, Joël Embiid a du mal à passer un cap dans sa carrière. Mais les amateurs de la NBA oublient vite que le pivot camerounais n’a que 26 ans. Avec ses 2 mètres 13 pour 127 kilos, le fameux numéro 21 de la franchise de la ville du Pennsylvanie a un véritable gabarit à mettre en valeur. Son ancien coach espère qu’il réussira un jour à allumer la flamme et lui donne quelques conseils.

« J’espère qu’il pensera à Kobe Bryant et à Michael Jordan »