Basket

Basket - NBA : Stephen Curry annonce la couleur pour la reprise !

Publié le 12 mai 2020 à 21h35 par A.D.

Depuis la suspension de la NBA, les Golden State Warriors calent à la dernière place de la conférence Ouest. Selon Stephen Curry, la franchise californienne reviendra très vite sur le devant de la scène.

Stephen Curry ne s'inquiète pas pour les Golden State Warriors. Mal en point cette saison en NBA, les hommes de Steve Kerr sont actuellement bons derniers en conférence Ouest avec déjà 50 défaites. Malgré tout, Stephen Curry ne désespère pas. Lors d'un Live Instagram , le meneur de 32 ans a estimé que les Golden State Warriors allaient retrouver des couleurs dès la reprise de la compétition.

«On en a encore beaucoup dans le réservoir»