Basket

Basket - NBA : Ce vibrant hommage rendu à Stephen Curry !

Publié le 4 mai 2020 à 17h35 par A.D.

Alors que la série documentaire «The Last Dance» retrace les exploits de Michael Jordan dans les années 90, Ron Adams, assistant des Warriors, a estimé que Stephen Curry aurait également pu briller à cette époque.

Stephen Curry aurait été un grand joueur dans les années 90. C'est ce qu'a estimé Ron Adams, assistant des Golden State Warriors. Grâce à la série documentaire «The Last Dance» , les fans de basket ont l'occasion de revivre l'épopée des Chicago Bulls de Michael Jordan en NBA. Une toute autre époque où les règles et la manière de jouer étaient bien différentes. Malgré tout, Stephen Curry, qui brille ces dernières années, auraient pu performer durant l'ère Michael Jordan d'après Ron Adams.

«Steph se serait adapté à n'importe quelle période»