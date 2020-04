Basket

Basket - NBA : Ce bel hommage à Stephen Curry !

Publié le 27 avril 2020 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 27 avril 2020 à 14h37

Stephen Curry fait aujourd’hui partie des monstres du basket qui ont marqué la NBA. Malgré son petit gabarit, le meneur des Warriors a réussi à s’imposer et pour cela, une des légendes des Detroit lui rend hommage.

Le 10 mai 2016, Stephen Curry a été élu MVP de l’année de manière unanime, une première dans l’histoire de la NBA. Avec 30 points, 5 rebonds et 7 passes de moyenne, le joueur des Warriors de Golden State a effectivement tout écrasé sur son passage cette saison-là. Curry est entré dans l’élite du basket et est aujourd’hui sans le moindre doute un des meilleurs joueurs au monde. Pour un de ses plus grands fans, la réussite du meneur de jeu est encore plus belle compte tenu de son gabarit.

« j’ai un grand respect pour lui »