Basket - NBA : Draymond Green raconte son altercation avec Kevin Durant !

Publié le 25 avril 2020 à 18h35 par A.D.

En novembre 2018, Draymond Green et Kevin Durant se sont violemment pris le bec. Alors que cette querelle aurait provoqué le départ de KD, l'actuel pensionnaire des Warriors a décrypté cet épisode.

Draymond Green a accepté de revenir sur son clash avec Kevin Durant. Alors qu'ils défendaient tous les deux les couleurs des Warriors, Draymond Green et Kevin Durant se sont disputés violemment la saison dernière. Une altercation qui aurait provoqué le départ de Kevin Durant chez les Nets en juillet dernier. Dans le podcast All The Smoke , Draymond Green a lâché ses vérités sur cette altercation.

«J'étais la seule personne à pouvoir arranger cette situation»