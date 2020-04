Basket

Basket - NBA : Shaquille O'Neal dévoile sa plus grande frayeur avec Michael Jordan

Publié le 25 avril 2020 à 16h35 par A.D.

Avant d'affronter Michael Jordan pour la première fois, Shaquille O'Neal avait une grosse frayeur : être la victime de l'un de ses dunks.

Shaquille O'Neal appréhendait beaucoup ses premiers duels avec Michael Jordan. Lors d'un entretien accordé à TNT , Big Shaq est revenu sur son premier match face à la star des Bulls (Chicago 122-106 Orlando, le 12 janvier 1993). Comme il l'a lui-même confié, Shaquille O'Neal redoutait les dunks de Michael Jordan avant cette rencontre.

«J'avais peur qu'il me dunke dessus, j'étais terrifié par Mike»