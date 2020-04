Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de Draymond Green sur le départ de Kevin Durant

Publié le 25 avril 2020 à 9h35 par T.M.

Alors que Kevin Durant a quitté les Warriors pour les Nets, Draymond Green a voulu mettre les choses au point sur ce départ.

L’été dernier, un nouveau chapitre a débuté pour les Warriors qui ont perdu plusieurs gros joueurs. Cela a notamment été le cas de Kevin Durant. Ayant fait le choix de se mettre sur le free agency, KD s’est finalement envolé vers les Brooklyn Nets. Un départ qui a fait énormément parler à Golden State. Pour beaucoup, Draymond Green serait l’un des responsables de ce départ de Kevin Durant. Coéquipiers en Californie la saison dernière, les deux joueurs se sont vivement embrouillés. Une altercation qui aurait ainsi été à l’origine du départ de l’actuelle star des Nets.

« Il faut arrêter les conneries »