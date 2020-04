Basket

Basket - NBA : Steve Kerr rétabli une vérité sur Kevin Durant et Stephen Curry !

Publié le 18 avril 2020 à 22h35 par Th.B.

Kevin Durant se serait montré jaloux de la popularité de Stephen Curry à Golden State comme Ethan Strauss l’a révélé dans son livre. Steve Kerr a donné son point de vue.

Alors que le journaliste Ethan Strauss de The Athletic a récemment sorti un livre intitulé : The Victory Machine : The Making and Unmaking of the Warriors Dynasty , un extrait en particulier de cet ouvrage a fait parler. En effet, comme on peut le lire dans ce livre, Kevin Durant aurait très mal vécu l’affection des fans des Warriors pour Stephen Curry, malgré les performances de KD dans la baie d’Oakland. « Il m’a accusé de vouloir « retourner les fans de Steph contre lui ». Il a expliqué que c’était un sujet constant dans la Baie. Que nous les locaux, voulions lécher le cul de Steph à ses dépens. C’était la lamentation permanente de KD. Il s’engueulait très souvent dans des messages directs avec les fans des Warriors sur Twitter, les accusant de préférer Steph à lui » . Voici le message que Strauss a fait passer. Coach des Golden State Warriors, Steve Kerr est monté au créneau.

« Alors oui, il y a eu des détails ici et là, et du drama, mais… »