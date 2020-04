Basket

Basket - NBA : Coronavirus, confinement... Le message fort de Frank Ntilikina !

Publié le 17 avril 2020 à 15h35 par A.D.

Alors que la NBA a été suspendue, Frank Ntilikina est actuellement confiné à New York. Le meneur des Knicks a fait passer un message fort sur le confinement dû au coronavirus.

Frank Ntilikina milite pour le respect du confinement. Depuis que Rudy Gobert a été diagnostiqué positif au coronavirus, la NBA a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Pour les joueurs, il faut désormais prendre son mal en patience pour retrouver les parquets. En attendant, aors que le confinement est de mise aux Etats-Unis, Frank Ntilikina, pensionnaire des New York Knicks, s'est livré sur sa situation personnelle.

«La meilleure des protections, est de rester à la maison»