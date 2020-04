Basket

Basket - NBA : Des tensions à cause de sa mauvaise blague ? Rudy Gobert répond !

Publié le 13 avril 2020 à 11h35 par A.D.

Avant d'être contaminé par le coronavirus, Rudy Gobert avait fait une mauvaise blague en s'amusant à toucher tous les micros. Alors que Donovan Mitchell a également été touché par l'épidémie, le Français s'est livré sur sa relation avec son coéquipier depuis cet épisode.

Tout serait rentré dans l'ordre entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Auteur d'une mauvaise blague en conférence de presse, le Français a été le premier joueur NBA touché par le coronavirus. Dans la foulée, son coéquipier Donovan Mitchell a, lui-aussi, été diagnostiqué positif au COVID-19. Selon les informations de The Athletic , ce dernier en aurait voulu à Rudy Gobert pour sa contamination, lui reprochant notamment de ne pas avoir pris au sérieux l'épidémie. Lors d'un live sur Instagram , le pivot du Jazz a lâché ses vérités sur sa relation avec Donovan Mitchell.

«On n’a pas parlé pendant un moment après ça, mais...»