Basket - NBA

Basket - NBA : Coronavirus, micros... Les vérités du clan Gobert sur sa mauvaise blague !

Publié le 12 avril 2020 à 22h35 par D.M.

Bouna Ndiaye, agent de Rudy Gobert, est revenu sur le geste maladroit de son client qui lui a valu de nombreuses critiques et sur les tensions avec Donovan Mitchell.

Rudy Gobert a été au centre d’une grosse polémique ces dernières semaines. À la fin d’une conférence de presse, le pivot des Utah Jazz a touché les micros placés devant lui et n’a pas pris les gestes de protection au sérieux. Deux jours plus tard, Rudy Gobert était contrôlé positif au COVID-19 ce qui a poussé la NBA à suspendre la saison. Une « blague » qui a provoqué la colère de son coéquipier Donovan Mitchell également touché par le virus. Aujourd’hui, les deux joueurs sont guéris, mais des tensions existeraient toujours.

« Il va falloir ajuster certaines choses dans le vestiaire »