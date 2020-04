Basket

Basket - NBA : Des tensions autour de Rudy Gobert ? Ce joueur du Jazz répond

Publié le 11 avril 2020 à 12h35 par La rédaction

Selon de nombreuses rumeurs, la relation entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell plus froide que jamais. Les deux joueurs du Jazz ne s’entendraient plus du tout après que l’un aurait donné le coronavirus à l’autre. Néanmoins, tout irait bien dans l’Utah

Il y a plusieurs semaines, la NBA a fermé ses portes juste après que Rudy Gobert ait été testé positif au coronavirus. Le pivot du Jazz d’Utah a effectivement été le premier joueur de la ligue américaine à être diagnostiqué positif au Covid-19, lui qui en rigolait quelques jours plutôt en touchant volontairement les micros des journalistes. Les jours qui ont suivi ont été plus difficiles pour le Français qui a été au cœur de nombreuses critiques, surtout après que Donovan Mitchell ne contracte aussi le virus. De nombreux médias s’accordent à dire que le vestiaire du Jazz serait en colère contre Gobert et particulièrement le numéro 45. Un coéquipier en rigole...

« Je ne peux pas aller chez lui pour prendre un bon repas »