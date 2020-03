Basket

Basket : Ce joueur du Jazz évoque sa colère contre Rudy Gobert

Publié le 16 mars 2020 à 20h35 par La rédaction

Rudy Gobert a été le premier joueur NBA diagnostiqué positif au coronavirus. Le Français s’était amusé auparavant de la situation et Donovan Mitchell, lui aussi contaminé, a avoué en avoir voulu à son coéquipier.

Deux joueurs NBA ont pour l’instant contracté le coronavirus, Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Les deux hommes sont coéquipiers au Utah Jazz et l’un pourrait avoir contaminé l’autre. Avant de se savoir positif, le Français avait plaisanté en conférence de presse en touchant les micros des journalistes. Une attitude qui a énervé de nombreux Américains mais aussi son coéquipier.

« Pour être honnête, j’ai mis du temps à me calmer »