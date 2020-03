Basket

Basket - NBA : Quand LeBron James plaisante sur le coronavirus

Publié le 16 mars 2020 à 10h35 par La rédaction

La NBA ne devrait pas revenir avant un sacré bon moment après les mesures décrétées pour contrer le coronavirus. Avec beaucoup d’humour, LeBron James trouve la solution pour ne pas être touché par le virus.

Le coronavirus touche de plein fouet le sport mondial. La NBA a par exemple été suspendue pour au moins 30 jours. À l’heure actuelle, 3 joueurs sont touchés par le Covid-19 : Rudy Gobert, son coéquipier du Jazz Donovan Mitchell et enfin Christian Wood, ailier des Pistons de Detroit que Utah avait affronté le 7 mars dernier. LeBron James ne veut surtout pas être touché et trouve la solution !

« Je me dirige vers le Wakanda ! »

« Je me dirige vers le Wakanda ! #JamesGang Mes proches amis et famille, on se voit tous de l’autre côté ! » a-t-il tweeté. Avec ironie, LeBron James souhaiterait partir dans le pays inventé par Marvel dans le film Black Panther pour échapper au virus. C’est un peu sa façon à lui de rappeler aux autres de bien rester chez soit et de respecter les mesures mises en place par les différents gouvernements.